Microfrontends mit Angular: Ihr 7-Punkte-Plan

Der Monolith hat ausgedient; kleine wartbare Microservices sind im Trend! Aber wie nutzt man diese Idee in die Welt von Angular? In dieser Session von der BASTA! Spring 2020 stellt Ihnen der Angular-Experte und Microfrontend-Pionier Manfred Steyer einen bewährten Ansatz vor. Anhand eines 7-Punkte-Plans und viel Live-Coding sehen Sie, wie eine auf Angular basierende Microservices-Architektur entsteht. Außerdem lernen Sie ein paar wenig bekannte Angular-Features und Kniffe kennen, die sich bei solchen Vorhaben als äußerst nützlich herausgestellt haben. Am Ende wissen Sie, mit welchen konkreten Schritten Sie auch in Ihren Lösungen von Microfrontends profitieren.

Manfred Steyer ist ist Architekt, Trainer und Berater mit Fokus auf Angular, Google Developer Expert (GDE), schreibt für O’Reilly, Heise und das Java Magazin, spricht regelmäßig auf Konferenzen.