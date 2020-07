Legacy-Code mit Vue.js kombinieren: Tipps aus der Praxis

Vue.js ist nicht nur für neue Projekte eine gute Wahl. Auch in bereits bestehende Codebasen kann das Framework gut integriert und z. B. für einzelne Features genutzt werden, ohne gleich komplett migrieren zu müssen. Vanessa Böhner zeigt in dieser Session von der iJS London 2019, wie das geht.

Auch die Arbeit an bestehenden Projekten kann Spaß machen – zum Beispiel, wenn Vue.js integriert wird. Man muss ja nicht gleich den gesamten Code überarbeiten. Auch einzelne Features können mit Vue.js umgesetzt werden, sodass das Legacy-Projekt am Ende nach und nach aktualisiert werden kann. Vanessa Böhner zeigt in dieser Session von der International JavaScript Conference London 2019, wie man dafür vorgehen kann.





Die Speakerin