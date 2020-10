Freelancerkarrieren, Extreme Containering und ECMAScript 2021 – Unsere Top-Themen der Woche

Allmählich wird es kalt. Im Home Office dreht man die Heizung hoch oder mummelt sich in die dicksten Klamotten ein, die man gerade so findet. Dann noch einen Kaffee dazu und dann? Dann nimmt man sich unseren Wochenrückblick zur Hand und schaut sich noch einmal die meistgelesenen Berichte der letzten 7 Tage an. Ein echter Live-Hack, um sich aufzuwärmen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen beziehungsweise Anschauen.

Die Corona-Krise hat nach einer kurzen Verschnaufpause im Sommer nun aktuell leider wieder an Fahrt aufgenommen. Für viele Beschäftigte sind es turbulente Zeiten, doch auch für Freelancer waren die vergangenen Monate kein Zuckerschlecken. Wie sich die schwierige Situation auf die Welt der selbstständigen Entwicklerinnen und Entwickler ausgewirkt hat, beleuchtet Thomas Maas, CEO von freelancermap, in diesem Interview.

Wie baut man Microfrontends mit Angular? Manfred Steyer stellt die notwendigen Schritte in diesem Talk von der BASTA! Spring 2020 vor und gibt Tipps für die Praxis.

Container können in vielen Kontexten sinnvoll eingesetzt werden. On Qubes OS oder Docker, ob Linux oder Windows: Es gibt die richtige Container-Lösung für jedes Problem, wie Oliver Sturm in diesem Talk von der BASTA! Spring 2020 zeigt.

Auch im September hat das TC39 wieder über einige Neuerungen für ECMAScript abgestimmt. Auf Stufe 4 schaffte es dieses Mal aber nur ein Proposal für die Internationalisierung. Auf Stage 3 versammeln sich außerdem immer mehr interessante Kandidaten für die kommenden Versionen von JavaScript.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Elke Steinegger, Area VP und General Manager Deutschland bei Commvault.