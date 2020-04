Das neue JavaScript Magazine: Jetzt als kostenloser Download verfügbar

Das neue JavaScript Magazine wird euch von unserer International JavaScript Conference präsentiert. In mehreren Ausgaben pro Jahr bekommt ihr im Magazin einen Überblick über die neusten Trends und Themen der JavaScript-Welt: Artikel, Infografiken und Interviews erwarten euch! Das Magazine erscheint auf Englisch und kann kostenlos auf der Website der iJS heruntergeladen werden.

Das JavaScript Magazine: Jetzt herunterladen!

In der ersten Ausgabe haben wir uns das Thema Angular vorgenommen. Erst kürzlich ist ja Angular 9 mit Ivy erschienen und hat damit die größte Neuerung seit dem Release von v2 eingeläutet. Manfred Steyer gibt in der Angular Wanderkarte einen Überblick über die Neuerungen in den Framework-Versionen, die seit dem in TypeScript geschriebenen Angular 2 veröffentlicht wurden. Wer noch mit einer älteren Version arbeitet, sieht also auf einen Blick, welche Features dem eigenen Projekt entgehen. Juan Herrera erklärt, welche Coding-Entscheidungen keine so gute Idee sind, auch wenn sie nicht als Fehler gelten. Außerdem stellen unsere Autoren euch Angular 9, Bazel und Ivy vor.

Das Magazin steht zum Download bereit. Über den Newsletter der International JavaScript Conference informieren wir euch außerdem sofort, wenn die nächste Ausgabe erscheint!

Inhalt der Ausgabe

Angular trail map – The evolution of Angular 9

Infographic

by Manfred Steyer

Angular Ivy: Overview

A look at the architecture of the new compiler

by Martina Kraus

“Diversity isn’t just Gender – it’s culture and language too!”

Interview with Martina Kraus, Google Developer Expert

Angular 9 is here – Ivy, Lazy Loading and more

Fully integrated Ivy, Lazy Loading components and localization

by Manfred Steyer

“Ivy will be the key to implementing Higher-Order Components in Angular”

Interview with Manfred Steyer

Angular <3 Bazel: A new star is born?

Angular’s new build tool

by Christian Janker

Where no man has gone before

Entering new spheres with Angular Elements and Ivy

by Manfred Steyer

Angular Code Smells

…and how to avoid them

by Juan Herrera