Devs@Home – Live-Webinar – 23. April, 13 Uhr: „Building CLI Tools With NodeJS“

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Mit der Webinar-Reihe Devs@Home wollen wir der sozialen Distanzierung entgegenwirken: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Donnerstag, 23. April, 13 Uhr: Building CLI Tools With NodeJS

Webinar mit Joel Lord



Nobody questions building back ends with Node.js anymore. It’s proven itself and is widely accepted as a great platform for web servers. But have you ever thought of building CLI tools with Node.js? Turns out that Node.js is also great at that. By using just a few simple built-in modules, you can create powerful tools that can be used in terminals in all operating systems. In this talk, the attendees will learn how to use those modules through some practical code samples and demos.

Das Webinar findet auf der Plattform BigMarker statt und ist für alle offen zugänglich. Eine Teilnahme ist unter folgendem Link möglich:

Der Sprecher

Joel Lord is passionate about web and technology in general. He likes to learn new things but most of all, he likes to share his discoveries. He does so by traveling to various conferences all across the globe. He graduated from college in computer programming in the last millennium. Apart from a little break to get his BSc in computational astrophysics, he has always been in the industry. As a developer advocate with Red Hat OpenShift, he meets with developers to help them make the web better by using best practices around Kubernetes. During his free time, he can usually be found stargazing in a camping site somewhere or brewing a fresh batch of beer in his garage.

Devs@Home

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.