Devs@Home: Angular vs. React – was passt zu meinem Projekt? Live-Webinar am 9. April um 13 Uhr

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Am Donnerstag, 9.4. um 13 Uhr diskutieren Manfred Steyer und Sebastian Springer eine der zentralen Fragen der Web-Entwicklung. Angular oder React: Was ist die bessere Wahl? Mit viel Fachwissen und Humor bekommt ihr im Webinar eine Antwort präsentiert.

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Mit der Webinar-Reihe Devs@Home wollen wir der sozialen Distanzierung entgegenwirken: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Donnerstag, 9. April, 13 Uhr: Angular vs. React

Webinar mit Sebastian Springer und Manfred Steyer

Angular vs. React: Welches Framework ist die bessere Wahl? Vor dieser Frage stehen Web-Entwickler immer wieder. Immerhin trifft man damit eine grundlegende Entscheidung für den weiteren Projektverlauf! Aber nicht nur für neue Projekte hat man die Qual der Wahl: Auch wenn die Modernisierung einer alten Codebasis ansteht, kann man sich neu entscheiden.

Aber woher weiß man, was nun das Richtige für ein Projekt ist? Welches Framework ist am Ende besser? Diese Fragen betrachten Manfred Steyer und Sebastian Springer im Webinar am 9. April um 13 Uhr. Angular vs. React: Der Battle der Frameworks. Unter diesem Motto beleuchten die Sprecher die Vor- und Nachteile der beiden Lösungen und geben den Teilnehmern praktische Tipps an die Hand, die dabei helfen, beim nächsten Projekt genau zu wissen, worauf man setzen sollte. Sebastian Springer ist React-Experte mit langjähriger Erfahrung, Manfred Steyer tritt als Angular-Profi an und stellt sein Fachwissen zur Verfügung. Welches Framework gewinnt und kommt ins Osternest?

Speaker

Manfred Steyer (SOFTWAREarchitekt.at): Programmierender Architekt, Trainer und Berater mit Fokus auf Angular, Google Developer Expert (GDE) und Trusted Collaborator im Angular-Team, schreibt für O’Reilly, Heise und das Java Magazin, spricht regelmäßig auf Konferenzen. : Programmierender Architekt, Trainer und Berater mit Fokus auf Angular, Google Developer Expert (GDE) und Trusted Collaborator im Angular-Team, schreibt für O’Reilly, Heise und das Java Magazin, spricht regelmäßig auf Konferenzen.

Sebastian Springer ist JavaScript-Entwickler bei MaibornWolff in München und beschäftigt sich vor allem mit der Architektur von client- und serverseitigem JavaScript. Sebastian ist Berater und Dozent für JavaScript und vermittelt sein Wissen regelmäßig auf nationalen und internationalen Konferenzen. ist JavaScript-Entwickler bei MaibornWolff in München und beschäftigt sich vor allem mit der Architektur von client- und serverseitigem JavaScript. Sebastian ist Berater und Dozent für JavaScript und vermittelt sein Wissen regelmäßig auf nationalen und internationalen Konferenzen.

Devs@Home

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.