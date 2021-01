Monolithen in Containern & Trends 2021 – Unsere Top-Themen der Woche

KW 2

Während wir dem Schnee draußen beim Schmelzen zusehen können, da die Temperaturen nun wieder hochgehen, bietet es sich an, freudig in die Zukunft zu blicken: Fünf Tech-Experten teilten in der vergangenen Woche ihre Trends für 2021 mit uns – da ist garantiert für jeden etwas dabei. Ansonsten gab es auf JAXenter einen tiefen Einblick in die Containerisierung von Monolithen und den State of JavaScript 2021 Report.