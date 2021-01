Angular stellt neue Debugging-Hilfen vor

Angular hat verbesserte Fehlermeldungen bekommen. Mit dem Release von v11.1 wurde ein neues Format ausgerollt, das zukünftig für eine leichtere Lesbarkeit sorgen soll. Dafür hat man die Struktur der Error-Messages standardisiert und den Fehler-Typen feste Zahlencodes zugewiesen. An den ersten zwei Ziffern in der mit „NG“ beginnenden Meldung kann man nun erkennen, ob es sich um einen Runtime- oder Compiler-Fehler handelt und im Fall von Runtime-Fehlern auch ablesen, in welchem Teil des Frameworks der Fehler auftritt. Das „NG“ am Anfang der Meldung soll schneller erkennbar machen, ob der Fehler in Angular selbst auftritt oder ob es sich beispielsweise um einen TypeScript-Fehler handelt. Das neue Format sieht so aus:

Der Link, der im Nachrichtenformat zu sehen ist, verweist auf die ebenfalls neuen Dokumentationsseiten, die nun für jede Fehlermeldung zur Verfügung stehen. Neben einer Erklärung des Fehlers sind dort auch Tipps zum Debugging zu finden. Für typische Fehler gibt es nun außerdem eine Video-Serie auf YouTube, die bei der Behebung helfen.

Bessere Usability: Ziele auf der Angular Roadmap