JavaScript Trivia – das QUIZ: Wie gut kennst du dich mit JavaScript aus?

Im Mai diesen Jahres nutzten etwa 95% der beliebtesten zehn Millionen Webseiten JavaScript. Das ist im Vergleich zu jeder anderen Programmiersprache ein verdammt gutes Ergebnis. Der Dauerbrenner hat bereits über zwanzig Jahre auf dem Buckel, zeigt aber trotz einiger Macken keinerlei Altersschwäche.



Aber zurück zur Sache: Jetzt wollen wir dein Wissen über JavaScript testen!



1) Wer hat JavaScript geschaffen?

a) Microsoft

b) Sun Microsystems

c) Oracle

d) Netscape

Antwort d) Netscape. Obwohl Oracle die Markenrechte besitzt, wurde JavaScript ursprünglich 1995 von Netscape als Java-Alternative geschaffen.



2) Wie lange hat Brendan Eich gebraucht, um JavaScript in seiner Urfassung zu schreiben?

a) 10 Tage

b) 2 Wochen

c) 2 Monate

d) 10 Monate

Antwort a) 10 Tage! Brendan Eich schuf die erste Version in zehn Tagen, um dem Zeitplan des Releasezyklus der Navigator-2.0-Beta gerecht zu werden. Heute ist JavaScript eine der beliebtesten Programmiersprachen der Welt. Da sag noch jemand, unter Druck würde nichts Vernünftiges zustande kommen!



3) JavaScript hieß nicht immer so. Unter welchen anderen Namen wurde es veröffentlicht?

a) Latte

b) Mocha

c) LiveScript

d) BScript

e) Spidermonkey

Antwort b) Mocha und c) LiveScript. Die erste Version wurde ursprünglich unter dem Namen „Mocha“ veröffentlicht. Im September 1995 wurde der Name in „LiveScript“ geändert, bevor es noch im selben Monat zu JavaScript wurde (womöglich im Rahmen einer Marketingstrategie um sich einen Teil von Javas gutem Ruf einzuverleiben).



4) Richtig oder falsch? JavaScript und Java sind grundsätzlich das gleiche.

a) Korrekt

b) Falsch

Antwort b) Falsch. Trotz des Namens haben Java und JavaScript deutlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Java hat eine statische Typisierung, während die Typisierung in JavaScript dynamisch ist. Java-Objekte sind Klassen-basiert, Objekte in JavaScript sind basieren auf Prototypen. Weiterhin unterstützt Java funktionale Programmierung erst ab Version 8, wohingegen sie in JavaScript bereits von Beginn an unterstützt wird, seinerzeit stark von Scheme beeinflusst.

5) Ist JavaScript eine Front-End, Back-End oder Full-Stack Programmiersprache?

a) Front-End

b) Back-End

c) Full-Stack

Antwort c) Full-Stack. JavaScript kann sowohl für die Frontend- als auch für die Backend-Entwicklung genutzt werden. Danke, Node.js!



6) Ist JavaScript dynamisch oder statisch typisiert?

a) Dynamisch

b) Statisch

Antwort a) Dynamic. Wie die meisten Scriptsprachen ist JavaScript dynamisch typisiert, d.h. Typprüfungen finden zur Laufzeit eines Programms statt, nicht schon bei der Kompilierung. JavaScript bietet dabei unterschiedliche Möglichkeiten, Typen eines Objektes zu prüfen, etwa Duck Typing.



7) ’null‘ ist ein Objekt – richtig oder falsch?

a) Richtig

b) Falsch

Antwort a) Richtig. ’null‘ ist ein Objekt. Ich weiß, ich weiß…



8) Welches der folgenden Wörter ist kein JavaScript Keyword?

a) default

b) finally

c) throw

d) undefined

Antwort d) undefined. Seltsamerweise ist „undefined“ in JavaScript nicht definiert, was wiederum zu witzigen Fehlermeldungen führt: „undefined is undefined“.

Ergebnisse:

Wie gut hast du abgeschnitten? Mit diesem Schlüssel findest du es heraus:

0-3 Richtige: Du bist noch ein JavaScript-Neuling. Zeit, sich durch ein ausführliches Tutorial zu schlagen und etwas mehr zu recherchieren.

4-5 Richtige: Du kennst dich mit JavaScript ziemlich gut aus, aber ein bisschen mehr Liebe zum Detail ist trotzdem noch nötig.

6-7 Richtige: Super! Du hast wirklich Ahnung von JavaScript!

8 Richtige: Du bist ein JavaScript-Gott.