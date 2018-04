Kommentar: Hat Oracle das Interesse an Java verloren?

JavaOne Gone

Die Entwicklung hin zur “Code One” ist nicht wirklich überraschend, schaut man sich die Aktivitäten von Oracle in den letzten Monaten an. Vor zwei Jahren wurde, nachdem Oracle zuvor das Thema Cloud fast totgeschwiegen hat, plötzlich von fast nichts mehr Anderem als Cloud geredet. Auch wenn Oracle teilweise eine sehr eigene Ansicht davon hat, wie die Cloud auszusehen hat. Durch das Thema Cloud kamen dann natürlich weitere Themen in den Fokus, wie Microservices, Container, DevOps, etc. – also alles sehr weite und allgemeine Entwickler-Themen. Letztes Jahr veranstaltete Oracle dann zum ersten Mal die dezentrale 1-Tages Konferenzreihe “Oracle Code”, die sich nicht mehr nur auf Java-Themen konzentrierte. Als logische Konsequenz ersetzt Oracle jetzt die JavaOne mit der “Code One”.

Erneut schleicht sich bei mir das Gefühl ein, dass Oracle das Interesse an Java als Programmiersprache und Ökosystem verloren hat. Zuerst der Verzug in der Weiterentwicklung von Java EE, dann die Abgabe an die Eclipse Foundation. Auch die Entwicklungsumgebung NetBeans wurde in andere Hände (Apache Foundation) übergeben. Und jetzt trägt DIE Java-Konferenz in der Community auch nicht mehr den Namen “Java” im Titel.

Ich finde das mehr als traurig. Immerhin ist Oracle die Namens- und Rechteinhaberin der Marke “Java” und gleichzeitig auch für die Entwicklung der Sprache selbst verantwortlich. Und als Eigentümer einer Sache hat man auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Community und seinen Anwendern, wie diese Sache, in dem Fall das Java-Ökosystem, wahrgenommen und vermarktet wird.

Manchmal fühle ich mich dabei ein bisschen an Pipi Langstrumpf erinnert: „Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt!“

