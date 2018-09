Javalin 2.0 ist da: Web-Socket-Implementierung und Testsuite komplett überarbeitet

Javalin 2.0 veröffentlicht - So geht’s weiter!

Javalin ist in Version 2.0 erschienen und es wurde an über 180 Schräubchen – gemeint sind Dateien – gedreht. Das ist übrigens mehr oder weniger die gesamte Code-Basis. In seiner neuesten Version soll das gemeinsame Web Framework für Java und Kotlin, die Interoperabilität zwischen den Sprachen verbessern. Wir werfen einen Blick auf die neuen Features.