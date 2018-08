Projekt OpenJFX: JavaFX 11 im September, JavaFX 12 schon im März?

Die Veröffentlichung von JavaFX 11, dem ersten Release, das unter dem Dach des neu gegründeten offenen OpenJFX-Projektes erscheinen wird, steht unmittelbar bevor, derzeit befindet sich JavaFX 11 in der zweiten Rampdown-Phase. Laut dem bereits im Juni veröffentlichten Release-Plan war der 18. September als Stichtag vorgesehen, in einem aktuellen Blog-Post von Gluon ist die Sprache von der „zweiten Septemberhälfte“.

Since things are progressing as planned, we are confident we can release JavaFX 11 GA in the second half of September, close to the release of Java 11. A JavaFX 11 stabilisation repository has been created, in which only blocking issues will be fixed. From this repository, Gluon has been given responsibility for building and releasing JavaFX 11.

Quelle: Gluon