Java 9, Angular 4 und Eclipse Oxygen – unsere Top-Themen der Woche

Lange dauert es nicht mehr, bis Java 9 final das Licht der Bildschirme erblickt. Mit einem Java-9-Meetup haben wir uns in der letzten Woche schon ein wenig eingestimmt. Alle weiteren wichtigen News der letzten sieben Tage lesen Sie in unserem Wochenrückblick

Auf dem Weg zu Java 9

In der vergangenen Woche habe wir uns schon mal warm gemacht – denn der Java-9-Countdown geht los! Bei unserem Java-9-Meetup in München sind die ersten Neugierigen erschienen. In ihren Sessions haben Wolfgang Weigend, Thilo Frotscher und Uwe Schindler die Entwickler schon auf die wichtigsten Neuerungen eingestimmt.

Die Daheimgebliebenen konnten sich die Sessions entweder im Livestream ansehen oder auch im Nachhinein im Video:

Auf diese Stellen können Sie grob springen:

Minute 5: Jigsaw: Modularisierung für die Java-Plattform

Minute 50: So funktioniert dein Code auch mit Java 9 und Jigsaw

1 Stunde 55 Minuten: Die vergessenen Juwelen: Java-9-Features außer Jigsaw

In der letzten Woche haben wir uns aber nicht nur gesellig auf das kommende Release eingestimmt. Es gab auch spannende News von Java 9. Denn mit der sogenannten Rampdown-Phase 2 ist eine weitere Etappe auf dem Weg zur Java-9-Veröffentlichung erreicht. Was sich geändert hat, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.

Angular 4.0.0-rc.4

Nun ist er da, der voraussichtlich letzte Release Candidate von Angular 4. Hier wurden nicht nur Bigs gefixt – ganz im Gegenteil! Auch neue Features können Sie erwarten.

Kotlin 1.1.1 erschienen

Keine zwei Wochen ist es her, seit Kotlin 1.1 veröffentlicht wurde. Mit dem nun erscheinenden Bugfix-Release behebt JetBrains einige kritische Fehler bei der Codegeneration. Und diese sind nur ein Grund für das schnelle Veröffentlichen von Kotlin 1.1.1.

Mesosphere DC/OS 1.9

Mit drei neuen Features möchte DC/OS erneut die Erstellung und das Deployment moderner und datenreicher Anwendungen revolutionieren. Alles soll schneller und verlässlicher gehen. Und auch die Sicherheit wurde für DC/OS 1.9 groß geschrieben.

Eclipse Oxygen (4.7) M6

Last but not least erschien in der letzten Woche der sechste Meilenstein von Eclipse Oxygen. Hier stehen besonders die Java Development Tools (JDT) und das Plug-in Development Environment (PDE) im Fokus. Was noch? Ein Überblick.