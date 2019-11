In seiner Session “Java Particle Acceleration using Quarkus” demonstrierte Alex Soto auf der JAX London, warum Quarkus das “Supersonic Subatomic Java Framework“ genannt wird. Doch für welche Einsatzzwecke genau ist Quarkus relevant? Wie und wann erreicht es eine Performance, die an Cloud-native-Technologien wie Go oder Node.js erinnern. Was hat es mit dem erklärten Ziel auf sich, die Entwicklerproduktivität in den Fokus zu stellen?

Fragen, die wir Alex Soto nach seiner Session in einem Interview gestellt haben.

Der Sprecher

Alex Soto is a Software Engineer at Red Hat in the developers group. He is passionate about the Java world and software automation, and he believes in the open source software model. Alex is the creator of the NoSQLUnit project, a member of the JSR374 (Java API for JSON Processing) Expert Group, co-author of the Testing Java Microservices book for Manning and contributor to several open source projects. A Java Champion since 2017 and international speaker, he has talked about new testing techniques for microservices and continuous delivery in the 21st century.

Quarkus Infografik

