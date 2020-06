Software-Security und Ethik – Unsere Top-Themen der Woche

Durch Nachlässigkeiten kann Software entstehen, die vom Start weg legacy ist. Eines der besten Mittel dagegen ist Kommunikation. Nadine Riederer, CEO bei Avision, erklärt in diesem Fachartikel, wie sogenannter „Bad Code“ entstehen kann und wie man ihn effektiv verhindert.

In den vergangenen Teilen dieser Serie haben wir die kryptografischen Grundlagen gelegt, um nun Sicherheit auf Anwendungsebene implementieren zu können: Wie lässt sich ein Webserver absichern?

Technologie ist ethisch nie neutral. Worauf muss man achten, damit sich Vorurteile und falsche Annahmen nicht in neuen Produkten verfestigen? Cennydd Bowles erklärt in dieser Keynote von der iJS London 2019, worauf es beim ethischen Produktdesign in der IT ankommt.

Java wird 25 Jahre alt – definitiv ein Grund für uns hier auf JAXenter zu feiern. Ein Vierteljahrhundert voller Geschichten, Features, Releases und Kontroversen. Wir haben im Zuge dieses Jubiläums mit einer Reihe von Java Champions und Experten aus der Community über ihre Highlights und Lieblings-Features aus 25 Jahren Java sowie ihre Wünsche für die nächsten 25 Jahre gesprochen. Dieses Mal im Interview: Tim Zöller, IT-Berater und Softwareentwickler bei der ilum:e Informatik AG.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Laurie Barth, Staff Engineer im Learning Team bei Gatsby.