Letzte Woche haben wir unseren Themenkomplex „Security“ mit jeder Menge Experteninterviews gestartet, die Einblicke in die gesamte Bandbreite des Fachgebietes IT-Sicherheit geben. Ebenso spannende Erkenntnisse lieferten uns einerseits die Session zu REST-APIs und andererseits die Einführung in Kryptographie. Aber auch in eigener Sache hat sich vergangene Woche etwas getan: Das JavaScript Magazine feiert sein Debut – kostenlos und digital.

Die meisten heute erstellten APIs gelten heutzutage als REST-APIs, obwohl sie lediglich Daten über HTTP und JSON austauschen. Fest steht jedoch, man sollte Bestandteile von REST nicht ignorieren, wie diese Session zeigt.

Fällt das Wort Digitalisierung, denken viele an Projekte im Umfeld des Internet of Things oder an spektakuläre Blockchains. Immer häufiger wird Digitalisierung in einem Atemzug mit künstlicher Intelligenz genannt, oder es werden neue Megaprojekte wie eine europäische Cloud ausgerufen. Dass es bei Digitalisierung jedoch zu großen Teilen darum geht, Prozesse digital zu unterstützen, die aktuell entweder mit manuellem Aufwand wie beispielsweise persönlichem Erscheinen verbunden sind oder lediglich schriftlich erledigt werden können, wird stark vernachlässigt. Nicht so in diesem Artikel.

Die moderne IT-Welt ist ein gefährliches Pflaster. Von der Entwicklung über das Deployment bis hin zur Nutzung fertiger Anwendungen gibt es quasi an jeder Ecke potentielle Schwachstellen. Kein Wunder also, dass „Security“ ein zentraler Bereich der Softwareentwicklung ist. Im Interview spricht Dr. Klaus Gheri, General Manager Network Security bei Barracuda Networks über die aktuelle Sicherheitslage in der IT.

Das neue JavaScript Magazine bietet geballtes Fachwissen zu JavaScript-Themen. Den Anfang macht Angular: Vom Überblick über die Feature-Entwicklung bis hin zu typischen Code Smells und Interviews bietet das Magazin einen großen Überblick über alles, was mit dem Framework zu tun hat. Jetzt kostenlos herunterladen!

Nachrichten zu verschlüsseln, schützt nicht vor Manipulation. Wie lässt sich die Integrität von Daten beweisen? Hash-Funktionen und Message Authentication Codes helfen.