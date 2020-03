Qute: Neue Template Engine für Quarkus vorgestellt

Inspiriert ist Qute von verschiedenen bereits existierenden Projekten, wie Martin Kouba auf dem Quarkus-Blog beschreibt. So lehnt sich die Syntax an Handlebars und Dust.js an. Die Template-Vererbung erinnert an Facelets und Django. Qute nutzt den Elvis-Operater, der von Sprachen wie Groovy und Kotlin her bekannt ist. Über Extension-Methoden können Datenklassen um neue Funktionalität erweitert werden.

Asynchones & typsicheres Templating

Neben diesen bekannten Designelementen weist Qute einige Besonderheiten auf. Um dem reaktiven Modell des Quarkus Frameworks entgegenzukommen, funktioniert das Datenresolutions-API asynchron. Dadurch ist es möglich, nicht-blockierende Clients direkt von einem Template aus zu nutzen. Im Entwicklungsmodus werden alle Dateien in src/main/resources/templates abgelegt und auf Veränderungen hin überprüft, die dann sofort sichtbar werden.

Ein weiteres Feature von Qute ist die optionale Typisierung. Während die meisten Template Engines dynamisch typisiert sind, kann ein Qute-Template Parameter-Deklarationen enthalten, die eine Typeninformation an einen gegebenen Identifier anhängt. Quarkus überprüft alle Ausdrücke mit einer Referenz auf eine Parameterdeklaration und lässt den Build bei einem ungültigen Ausdruck scheitern.

Die Qute Engine ist zwar auf Quarkus abgestimmt, wird jedoch als unabhängige Bibliothek entwickelt, die auch in anderen Umgebungen integriert werden kann. Das Projekt ist seit Quarkus 1.1.0 als experimentelles Feature in Quarkus enthalten. „Experimentell“ bedeutet an dieser Stelle, dass Feedback von der Community erwünscht ist, um das Projekt weiter zu verfeinern. Dafür steht eine Mailing Liste sowie der GitHub Issue Tracker zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Qute finden Interessierte auf der Projektseite sowie in der ausführlichen Dokumentation.