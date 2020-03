Moderne Java-Entwicklung: Ein Blick unter die Motorhaube von Quarkus

Mit Quarkus ist es möglich, Java-Webanwendungen zu schreiben, die weniger als 20 Millisekunden nach dem Start bereit sind, Requests zu verarbeiten und weniger als 20 Megabyte Speicherplatz benötigen. Das Programmiermodell von Quarkus erinnert dabei sehr stark an das eines traditionellen Anwendungsservers: Es gibt Persistenz mit JPA, JAX-RS für REST, CDI, Transaktionen und auch die meisten MicroProfile-Spezifikationen sind verfügbar. Darüber hinaus bringt Quarkus sogar einen Kompatibilitäts-Layer für einige Spring APIs.

is senior software engineer for JBoss Fuse at Red Hat. He is currently splitting his time between porting Camel components to Quarkus and maintaining Fuse on EAP and WildFly Camel. Earlier, he worked on JBoss EAP, Hawkular and other Red Hat Middleware projects. He is the author of srcdeps (Source dependencies for Maven and Gradle) and contributor to several Maven and Gradle plugins.