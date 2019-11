Gerade einmal einen Monat ist es her, dass Spring Boot 2.2 erschienen ist. Wir nutzen die Gunst der Stunde und befragten Oliver Drotbohm, Leiter des Spring-Data-Projekts bei Pivotal, auf der W-JAX 2019 unter anderem zu den neuen Features der aktuellen Version.

Die W-JAX 2019 ist eröffnet. In der ersten Konferenz-Keynote ging es um eine Standortbestimmung der Java-Community. Zudem erhielt die spannende Frage eine Antwort, wie Software-Architekturen mit dem immer schnelleren Wandel der Märkte Schritt halten können. Denn konstant scheint hier nur eins zu sein: die Veränderung!

JEP 355 führte Text Blocks als Preview Feature in Java SE 13 ein. Während das JEP dieses neue Feature sehr detailliert erklärt, ist nicht immer klar, wie das Feature verwendet werden kann. Aus diesem Grund enthält dieser offizielle Guide von Oracle einige praktische Anwendungshinweise und Richtlinien für die Text-Block-Funktion.

Das Java Framework Quarkus soll Java für das Cloud-Native-Zeitalter mit Kubernetes und Serverless fit machen. Mit Quarkus 1.0.0 hat es nun die erste Hauptversion erreicht. Diese enthält zwar keine größeren Änderungen, stellt aber dennoch einen wichtigen Meilenstein für das Open-Source-Projekt dar.

Es ist wieder soweit: GitHub hat die neueste Ausgabe seines jährlichen Reports State of the Octoverse veröffentlicht. Darin sind die beliebtesten Programmiersprachen und Projekte auf GitHub aufgeführt, und soviel sei schon verraten: Python hat erstmals Java an Beliebtheit überholt. Auch die Trendsprachen und -projekte mit dem stärksten Wachstum wurden ermittelt.

