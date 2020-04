Das große Osterrätsel „Pirates of the JVM“: Mitmachen und gewinnen!

„Zertifizierung für Softwarearchitekten – Ihr Weg zur iSAQB-CPSA-F-Prüfung“ von Gernot Starke und Peter Hruschka

Mit ihrem leicht verständlichen Text richten sich die beiden Autoren an alle, die sich auf die CPSA-F-Prüfung vorbereiten oder auch nur ihr Wissen auffrischen wollen. Als erfahrene Architekturspezialisten und Gründungsmitglieder des iSAQB führen sie eingängig an Lehrplan und Prüfung heran und erläutern die wichtigsten Aspekte.

„Knigge für Softwarearchitekten“ von Gernot Starke und Peter Hruschka

Die Autoren laden bereits in der dritten, stark erweiterten Auflage ihres Bestsellers zum Benimmkurs für Softwarearchitekten ein. Anhand zahlreicher unterhaltsamer und praktischer Beispiele folgt man den beiden erfahrenen Softwareentwicklern auf dem Weg zur besseren Softwarearchitektur – wirkungsvoll, zeitlos und technologieneutral. Die Erfolgsmuster kann man für die eigene Arbeit übernehmen und gleichzeitig aus den Antipatterns lernen, wie man es besser nicht machen sollte. Am Ende des Buchs kennt man auf jeden Fall alle Regeln der „Kunst“. So steht dem nächsten Projekt nichts (und niemand) mehr im Wege.

„Scrum – Schnelleinstieg“ von Dr. Andreas Wintersteiger

Dieses Buch gibt zunächst eine ausreichend kurz gefasste Einführung und beschreibt das Wesen von Scrum, beschränkt auf den Kern. Basierend auf mehrjährigen Coaching- und Trainingserfahrungen gibt Andreas Wintersteiger eine Starthilfe, um einfach mal loslegen zu können. Dabei werden jene Gesichtspunkte nicht vernachlässigt, auf die es ankommt, um mit Scrum erfolgreich zu werden.