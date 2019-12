Log4j 2.13: Neues Feature für das Logger-API und zahlreiche Bugfixes

Log4j wurde 1996 von Ceki Gülcü entwickelt und ist heute in vielen kommerziellen wie quelloffenen Projekten im Einsatz. Mit der zweiten Major-Version Apache Log4j 2 wurde eine von Grund auf überarbeitete Fassung vorgestellt, die viele Fehler der vorherigen Version 1.x ausbesserte, aber wichtige Teile der Vorversion übernahmen. Innovativ war insbesondere die Einführung asynchroner Logger, bei denen I/O-Operationen in einem separaten Thread ausgeführt wurden.

Apache Log4j 2.13: Das ist neu

Im Juli dieses Jahres wurde das letzte Update des Logging Frameworks veröffentlicht. Obwohl seit dem letzten Update gerade einmal sechs Monate vergangen sind, hat Log4j 2.13 einige Neuerungen im Gepäck. Neben 13 gefixten Bugs wurden einige Implementierungen aktualisiert und natürlich auch neue Features hinzugefügt.

So wurde etwa das Logger-API, um builder pattern erweitert und soll dadurch den Aufwand bei der Erfassung von Standortinformationen erheblich verbessern. Neu ist zudem die Möglichkeit, auf Kubernetes-Informationen zugreifen zu können. Der Zugriff erfolgt über Log4j 2 Lookup. In einem noch experimentellen Status befindet sich hingegen der Support für Log4j 1-Konfigurationsdateien. Neu mit an Bord ist überdies der Zugriff auf Anwendungseigenschaften von Spring Boot in der Log4j-2-Konfiguration. Nicht neu aber in aktualisierter Form mit an Bord ist Jackson, das in Log4j 2.13 nun in Version 2.9.10 zur Verfügung steht.

Wer Log4j 2.13 gerne einsetzen möchte, sollte bedenken, dass dies Java 8 voraussetzt. Weitere Informationen zum aktuellen Release gibt es im Blog-Beitrag. Alles weitere zu Log4j finden interessierte Entwickler auf der offiziellen Homepage des Projekts.