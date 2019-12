Kubernetes 1.17, neues Golang-Framework & die DevOpsCon 2019 – Unsere Top-Themen der Woche

Vergangene Woche segelte Kubernetes 1.17 in den Hafen von JAXenter ein und hatte insgesamt 22 Erweiterungen mit an Bord. Ebenfalls neu erschienen ist Goyave – ein Go-Framework, das Entwicklern beim Erstellen von Webanwendungen unterstützt. Daneben haben wir auch einen Blick auf ein von Entwicklern ziemlich beliebtes Thema geworfen: Programmiersprachen. Was sonst noch wichtig war, erfahrt Ihr in unserem Wochenrückblick.

Das Jahr 2019 ist fast vorüber. Zum letzten Mal in diesem Jahr haben uns die Programmierspachen-Indizies TIOBE und PYPL ihre Ergebnisse präsentiert. In Kombination mit dem Fachportal Stack Overflow haben wir eine Übersicht über die Programmiersprachenlandschaft angefertigt. Wir haben uns angesehen, welche Programmiersprachen im Jahr 2019 besonders relevant waren.

Wer erinnert sich nicht an den Film „Minority Report“? Dort wurden Verbrechen von hellseherischen Menschen vorhergesagt, der genaue Tathergang via Science-Fiction-Technologie direkt aus dem Gedächtnis auf Bildschirme projiziert. Ganz so mystisch ist der Ansatz von hawk-AI und PwC, Geldwäscheprävention via Machine-Learning-Algorithmen vorherzusagen nicht. Spannend ist das Ganze dennoch. Wie genau Geldwäsche mit smarten Technologien verhindert werden kann, erklärt Tobias Schweiger, Co-Founder und CEO von hawk:AI im Interview.

Goyave ist ein neues Go-Framework, das darauf abzielt, Entwickler beim Erstellen von Webanwendungen zu unterstützen. Hierbei verspricht Goyave, besonders unkompliziert und präziese zu sein.

Das vierte und damit letzte Update in diesem Jahr für Googles Container-Orchestrierung Kubernetes ist erschienen. Kubernetes 1.17 hat insgesamt 22 Erweiterungen im Gepäck, von denen nun 14 als stabil gelten.

Die DevOpsCon 2019 in München ist erfolgreich zu Ende gegangen. Wir blicken auf ein breites Spektrum an Themen und auf viele spannende Sessions zurück. Von der Vermittlung der DevOps-Philosophie in Unternehmen, über die neuen Herausforderungen im Security-Bereich bis zu den Diskussionen über Kommunikations-Optimierung – wir stellen unsere Highlights der DevOpsCon-Winteredition vor.