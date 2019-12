A JEP a day keeps the Christmas blues away! Frei nach diesem Motto stellen wir euch in diesem Jahr zwischen den Jahren sämtliche JEPs der kommenden Java-Version vor. Ganze 16 JEPs haben es in Java 14 geschafft, deutlich mehr als es in den vorigen Versionen Java 12 und Java 13 vertreten waren (8 bzw. 5 JEPs).

Das Jahr 2019 brachte uns Java 12 und Java 13, allerdings waren diese Versionen unserer liebsten Programmiersprache nicht besonders umfangreich, was neue Features betrifft. Größe ist nicht immer der entscheidende Faktor, dennoch waren JDK 12 und 13 nicht vergleichbar mit etwa Java 8 oder Java 9. Dies liegt natürlich auch am neuen Releasezyklus und muss nicht zwangsläufig etwas Negatives sein – im Gegenteil: steter und gleichmäßiger Fortschritt ist einem großen Klotz an neuen Funktionen (und Problemen) von Zeit zu Zeit durchaus vorzuziehen.

Java 14 wird nun aller Voraussicht nach ein wenig „dicker“. Grund genug für uns hier bei JAXenter, über die enthaltenen JEPs zu berichten. Zudem steht Weihnachten vor der Tür! Santa Duke is coming to town – Schauen wir uns einmal an, was er in seinem Geschenkesack hat…

JEP 345 – NUMA-Aware Memory Allocation for G1

Mehrkernprozessoren sind mittlerweile der allgemeine Standard. In einer NUMA-Arbeitsspeicher-Architektur erhält jeder Kern des Prizessors einen lokalen Arbeitsspeicher, auf den die anderen Kerne allerdings Zugriff gewährt wird. JEP 345 sieht vor, den G1 Garbage Collector mit der Möglichkeit auszustatten, solche Architekturen vorteilhaft zu nutzen. Damit soll unter anderem die Performance auf sehr leistungsstarken Maschinen erhöht werden.

JEP 345 – NUMA-Aware Memory Allocation for G1 dient dabei ausschließlich für die Implementierung des NUMA-Supports für den G1 Garbage Collector, nur für das Speichermanagement (Memory Allocation) und auch nur unter Linux. Ob also diese Unterstützung von NUMA-Architekturen auch für andere Garbage Collectors kommt oder für andere Teile wie etwa das Task Queue Stealing kommt, ist nicht bekannt.