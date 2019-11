Neues Quickvote: Welche Java-Version nutzen Sie?

Die Release-Frequenz für Java-Versionen ist bekanntlich gestiegen. Damit steht man als Java-Entwickler nun alle 6 Monate vor der Frage, ob man das Update denn nun mitmachen möchte. Aktuell befindet sich Java 14 in der Mache, doch Java 8 gilt noch immer als die am meisten genutzte Version. Wie ist es um Ihre Update-Freudigkeit bestellt?

Mit Java 14 ist die dritte Version seit dem letzten Release mit Long-Term-Support in Arbeit. Java 12 und Java 13 wurden mit einer recht überschaubaren Anzahl an neuen Features ausgeliefert, für Java 14 wird sich dieses Schema aller Voraussicht nach nicht ändern. Allerdings ist die Akzeptanz neuer Java-Versionen in Unternehmen traditionell nicht wirklich hoch.

Welche Java-Versionen sind aktuell im Einsatz?

Mit der geänderten Release-Kadenz für Java-Versionen stellt sich die Frage nach dem Update für jeden Java-Nutzer neu. Zwei Mal pro Jahr gibt es nun eine neue Java-Version – welche Updates mache ich in meinen Produktivprojekten mit, welche lasse ich aus? Wir wollen es genauer wissen und erfahren, welche Vorliebe Sie bezüglich Java-Versionen haben.

