Welche Java-Version nutzen Sie? – So haben Sie abgestimmt!

Java 14 ist in der Mache. Doch wie schnell die neue Java-Version tatsächlich in den Unternehmen ankommen wird, steht auf einem anderen Blatt. Darum wollten wir es genauer wissen und haben Sie gefragt, welche Java-Version eigentlich bei Ihnen zum Einsatz kommt. Nun ist die Umfrage beendet und zeigt ein klares Ergebnis!

So wurde abgestimmt!

Die Idee der halbjährlichen Release-Zyklen ist es, neue Features parallel und ohne Zeitdruck, unabhängig von den nächsten Veröffentlichungsterminen entwickeln zu können. Zudem bleiben die wenigen Änderungen durch die dicht aufeinanderfolgenden Releases überschaubar.

Mit Java 14 ist nun die dritte Version seit dem letzten Release mit Long-Term-Support in Arbeit. Java 12 und Java 13 wurden mit einer recht überschaubaren Anzahl an neuen Features ausgeliefert, für Java 14 wird sich dieses Schema aller Voraussicht nach nicht ändern. Doch kommt die Idee mit den halbjährlichen Major-Releases auch bei der Community gut an?

Die Hitparade der Java-Versionen

Mit der geänderten Release-Kadenz für Java-Versionen stellt sich die Frage nach dem Update für jeden Java-Nutzer neu – genauer gesagt zweimal pro Jahr! So schien es an der Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme: Wie sieht aktuell die Verteilung der eingesetzten Java-Versionen aus?

Insgesamt 1.091 Personen haben uns ihre liebste Java-Version verraten und abgestimmt. Platz 1 geht mit großem Abstand – wer hätte es gedacht – an Java 8. Mit satten 605 Stimmen (55 Prozent) gewinnt Java 8 das Ranking der meistgenutzten Java-Versionen. Eine wohl größere Überraschung ist das Abschneiden von Java 11. Mit insgesamt 20 Prozent ergattert Java Platz zwei im Ranking. Entgegen einiger Statistiken kommt bei unseren Teilnehmer Java 13 ( 10 Prozent) am dritthäufigsten zum Einsatz – und nicht Java 9 (2 Prozent).

Java 12 wird immerhin 5 Prozent der Teilnehmer verwendet, gerade mal ein Prozent mehr als Versionen, die älter als Java 5 sind (4 Prozent). Java 7 (2 Prozent) und 9 (2 Prozent) sowie Java 10 (1 Prozent) tummeln sich im Mittelfeld. Java 5 (0 Prozent) und Java 6 (0Prozent) bilden hingegen das Schlusslicht.

Java 14 in den Startlöchern

Zwar ist Java 13 die aktuelleste Java-Version, doch bis Java 14 ist es nicht mehr weit. Die Arbeiten zu Java 14 sind bereits in vollem Gange und nun hat die Rampdown-Phase begonnen. In unserem Update Thread halten wir Sie gerne auf dem Laufenenden und fassen alle bereits verfügbaren Informationen zum JDK 14 zusammen.