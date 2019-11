Java Value Types: Eine Einführung

Java Value Types sind neu, derzeit nicht vorhanden und dennoch Merkmale der Java-Sprache und der JVM, die im Projekt Walhalla entwickelt werden. Was es mit den Java Value Types auf sich hat und warum sie von großer Bedeutung sind, expliziert Peter Verhas in seiner Session auf der JAX 2019 .

Die Einführung von Value Types wird die Möglichkeiten des Java-Ökosystems erheblich verbessern. Sie machen das Ökosystem zu einem Werkzeug für Probleme, die derzeit mit anderen Programmiersprachen gelöst werden und auch für Anwendungen spezieller Techniken, die eher im Schatten des Hackens als im Programmdesign und -entwicklung liegen. Außerdem wird es möglich sein, die JVM (oder GraalVM zu diesem Zeitpunkt) für Sprachen wie Go oder Swift zu verwenden, die auf der JVM nicht effektiv ausgeführt werden können.

In seiner Session auf der JAX 2019 gibt Peter Verhas eine Einführung in die neuen Features der Java Value Types. Und auch die Philosophie und praktischen Überlegungen zu Value Types werden behandelt. Nach diesem Vortrag werden Sie verstehen, welche Value Types wirklich sind, wofür sie gut sind, und werden bereit sein, mit dem verfügbaren Pre-Release Code zu experimentieren und ihn professionell zu verwenden, sobald das Feature freigegeben ist.

is a senior software engineer and software architect with an electrical engineering and economics background from the TU Budapest (MsC) and PTE Hungary (MBA), and also studied at the TU Delft and TU Vienna. He created his first programs in 1979 and has authored several open source programs since then.

He has worked in several positions in the telecommunications and finance industries and was the CIO of the start-up index.hu during its early days.

