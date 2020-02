Java-Trends 2020, Spring Boot & Groovy 3.0 – Unsere Top-Themen der Woche

KW 7

Valentienstag, die Oscars und der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft: In der vergangenen Woche war mal wieder einiges los! Anlässlich des Ehrentags von Frauen in der Wissenschaft haben wir einige inspirierende Weisheiten unserer Women in Tech herausgesucht. In der Werbepause der Oscars präsentierte Samsung seine Galaxy S20-Reihe und das Galaxy Z Flip – wir präsentieren die wichtigsten Features in unserem Planet Android. Und anlässlich des Valentienstages haben wir ein paar Geschenkideen passend für Entwickler vorgestellt.