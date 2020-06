Java Performance

Ein alter – und durchaus bösartiger – Kalauer besagt, dass Algorithmik eine Wissenschaft für all jene ist, denen zum Kaufen von mehr Arbeitsspeicher das Geld fehlt. O’Reilly bietet nun ein Buch an, das sich auf die Optimierung von Java-Applikationen fokussiert.

Wie so viele andere Wissenschaftsbereiche der Informatik ist auch die Performanceoptimierung ein zutiefst holistisches Fachgebiet. Das erste Kapitel stellt deshalb den Komplex der Systemperformance als Ganzes vor, während man sich danach Fragen und Überlegungen zur Durchführung von Mikrobenchmarks im Allgemeinen zuwendet. Das einfache Anwerfen eines Testkommandos reicht in der heutigen, von Caches, Softwareoptimierungen und anderen Nettigkeiten getriebenen Welt nämlich nicht mehr aus, um zuverlässige Informationen zu erhalten.



Auf dieser soliden theoretischen Grundlage kann man Experimente mit Benchmark-Werkzeugen durchführen. Dem Java-Programmierer stehen dabei nicht nur die in der JRE enthaltenen, sondern auch auf Betriebssystemebene und in Framework-Form vorliegenden Werkzeuge zur Disposition.

Darauf folgt wieder ein theoretisches Kapitel, das sich mit dem JIT-Compiler auseinandersetzt. Java-Code wird schon seit langer Zeit nicht interpretiert, sondern zur Laufzeit in Maschinencode umgewandelt. In diesem übrigens auch in virtuellen Maschinen implementierten Verfahren findet sich die eine oder andere Optimierungsmöglichkeit – lobenswert ist, dass das Werk auch auf die Vergangenheit eingeht, um einen kompletten Überblick über Probleme und Lösungsmöglichkeiten zu geben.

Experimente mit Java im Embedded-Bereich lieben es geradezu, auf der aufgrund der Garbage Collection systembedingt nicht deterministischen Reaktionszeit herumzuhämmern. Das vorliegende Buch widmet diesem Themenkreis gleich zwei Kapitel, um sich danach zu den Themen Speicher am Heap und Speicher vom Betriebssystem auszulassen. Die Themenauswahl ist balanciert, schreckt aber nicht davor zurück, dem Leser tiefergehende Informationen zur technischen Informatik der Probleme anzubieten.

Dieser Trend setzt sich auch in den Kapiteln zur Thread-Synchronisation und zur Arbeit mit Datenbanken fort – dass man auf rund 30 Seiten keine Kompletterklärung der Datenbankoptimierung unterbringen kann, sollte allerdings aus der Logik folgen. Das Kapitel zu Java-basierten Servern geht unter anderem auf NIO ein – da auch in JSON nicht unerhebliches Optimierungspotenzial steckt, darf sich der Leser auch auf Informationen zu diesem Thema freuen.

Zu guter Letzt gibt es noch zwei Kapitel mit allgemeinen Hinweisen zum Java API und mit einer Liste von Tuning Flags zur „Feinjustierung“ des Verhaltens der JVM. Insbesondere Ersteres ist lesenswert, da es kaum einen Funktionsbereich der Klassenbibliothek gibt, in dem man nicht etwas Performance herausholen kann – das Buch beschränkt sich nicht auf low-hanging Fruits wie die Stringverarbeitung.

Als der Rezensent vor vielen Jahren seine Karriere im IT-Bereich startete, war O’Reilly für fachlich exzellente Werke mit großem Tiefgang bekannt. Das vorliegende Werk knüpft an diese (lobenswerte) Tradition an: Wer den Text zur Gänze durcharbeitet, hat danach einen exzellenten Überblick über das Thema Java-Performance. Der Preis ist in Anbetracht des Gebotenen geradezu lächerlich gering. Besitzer der ersten Auflage sollten den Nachfolger ebenfalls erwerben, da er auf die seit Java 8 angefallenen Neuerungen detailliert eingeht.