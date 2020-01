Ein Blick zurück: Die größten Enttäuschungen im Java-Universum 2019

Die Einigungen zwischen Oracle und der Eclipse Foundation bezüglich Java EE. Die Tatsache, dass Jakarta EE den javax -Namespace nicht benutzen darf und daher in der nächsten Version Breaking Changes einführen muss, ist ein großer Rückschlag. Auf der anderen Seite ist es hier beeindruckend zu sehen, wie die Community mit diesen Tatsachen umgeht und sich auf ein gemeinsames Vorgehen dazu einigt.

Ganz klar: Jakarta EE / JPA. Ich hatte große Hoffnung in Jakarta EE gesetzt, insbesondere weil das Spring-Data-Team wohl eins der wenigen ist, die tatsächlich JPA nutzen, um unterschiedliche Implementierungen anzubinden. Da findet man natürlich ab und an mal einen Fehler in einer Implementierung, oder einfach Lücken in der Spezifikation. Ich hatte von einer Welt geträumt, in der ich dann ein Issue mit zwei Pull Requests anlegen kann. Nach dem Motto: Es existieren folgende Interpretationen der Spezifikation, entscheidet euch für eine der beiden Varianten, indem ihr einen der beiden PRs merged, der dann das Verhalten festschreibt und im TCK abtestet. Aber gefühlt ist da null Bewegung drin. Die TCKs sind nach wie vor in einem Zustand, der das Ausführen unverhältnismäßig aufwändig macht.

>> Jens Schauder – Spring Data Team bei Pivotal