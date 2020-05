Java 16: Der Umzug auf Git und GitHub wird real

Aktuell gibt es weder einen Zeitplan für Java 16, noch gibt es auch nur eine offizielle Projektseite. Wer allerdings auch nur ein wenig Interesse an den Entwicklungen im Java-Universum hat, der weiß bereits, dass JDK 16 im März 2021 erscheinen soll. Und auch wenn derzeit eher Java 15 noch im Fokus liegt, scheint es bereits jetzt schon abzusehen zu sein, dass mit der letzten Version vor dem nächsten Long Term Support Release (Java 17 / September 2021) ein wichtiger und konsequenter Schritt gegangen werden soll. Die Rede ist hierbei vom Umzug auf Git als Versionskontrollsystem (VCS) und GitHub als Hosting-Plattform.

Die Gründe für den Umzug auf Git sind nicht trivial: Mercurial ist zwar noch vielerorts im Einsatz, dennoch wirkt das VCS ein wenig veraltet, insbesondere wenn man mit Git bereits gearbeitet hat: Beim Verschieben einer Datei erstellt Mercurial eine komplette Kopie der ursprünglichen Datei und speichert diese. Verschiebt man nun viele Dateien, wie bei der Entwicklung eines JDKs (gerade für JDK 9 wurden wegen des neuen Modulsystems viele Dateien verschoben), kommt es dabei zu extrem großen Speichermengen. JDK 8 hatte eine Größe von 412 Megabyte, JDK 9 war schon auf 800 Megabyte angewachsen und JDK 10 hat über 1,5 GB. Auch die Art und Weise, Code Reviews durchzuführen, aktuell noch via Mailing-Listen, ist nicht wirklich modern. Git bietet hier adäquatere Alternativen.

So kam es schließlich, dass in Project Skara nicht wirklich die Frage besprochen wurde, ob es denn eine Alternative zu Mercurial geben könne, sondern eher welches Versionskontrollsystem Mercurial letztlich ablösen würde. Die Wahl fiel nach den ersten Testreihen sehr schnell auf Git. JEP 357 war das Ergebnis dieser Evaluation.

Ziel des JEPs ist zunächst einmal der Umzug sämtlicher Source-Code-Repositorys des OpenJDKs von Mercurial auf Git. Dabei soll die gesamte Historie aller Java-Versionen (inklusive Tags) erhalten bleiben, eine große Umzugaktion, wie man sie bereits vom Umzug von Jakarta EE kennt, steht damit bevor. Erleichtert wird dies allerdings durch die Vorarbeit, die in Sachen Tools bereits durchgeführt wurde: Wie bereits bekannt, sind etliche CLI- und Import/Export-Tools vorhanden und stehen quelloffen zur Verfügung. Für die Tools jcheck, webrev und defpath gibt es ebenfalls bereits rückwärtskompatible Prototypen und das neue Tool git-translate existiert ebenfalls als Prototyp.

Mit JEP 369 wurde offiziell GitHub als designierte Hosting-Plattform in Aussicht gestellt. Obwohl das Tooling von Project Skara durchaus serverseitig mit GitLab kompatibel ist und von Client-Seite mit Git und Mercurial, wurde GitHub im JEP als die Plattform der Wahl bestimmt. Zu den Gründen schreiben Erik Duveblad und Joe Darcy:

The motivation for choosing GitHub is that is excels at all three primary reasons for choosing an external provider. GitHub’s performance is as good as or superior to other providers, it is the world’s largest source-code hosting service (50 million users as of May 2020), and it has one of the most extensive APIs.