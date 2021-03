Java 16 & die Zukunft der Produktion – Unsere Top-Themen der Woche

14, 15 oder doch schon 16? Da kann man schon mal durcheinanderkommen. Durch die mittlerweile halbjährlichen Major-Releases von Java fällt es gar nicht so leicht, die aktuelle Version richtig zu benennen. Vor Kurzem hat man sich in einem Vortrag noch über die Neuerungen des JDK 14 informiert, und wenig später wurden in einem Artikel bereits die Features von Version 15 näher beleuchtet. Und da sich die Welt bekanntlich schnell weiterdreht, ist nun im März 2021 bereits das OpenJDK 16 herausgekommen.

Amazon CTO Werner Vogels beschreibt in seinem Artikel, wie Unternehmen von datengesteuerten Technologien profitieren können. Vogels stellt Tools und Services von AWS vor, die von der Aufnahme und Verwaltung von Daten bis zu avancierten Szenarien des maschinellen Lernens reichen.

Cyber-Security, App- und Software-Entwicklung sowie Datenschutz haben immens an Bedeutung gewonnen. Daher ist es umso wichtiger, dass Unternehmen wissen, wie sie die begehrten IT-ExpertInnen für sich gewinnen können. Worauf kommt es an? Was macht ein Jobangebot attraktiv? Und vor allem: Wie sticht man aus der Masse heraus?

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Karien O’Brien, Leiterin der globalen SAP-Produktentwicklung bei HCL.

Die Zukunft gehört der Cloud, so viel ist sicher: Die Vorteile liegen auf der Hand und sind Thema in allen möglichen technischen und nicht-technischen Publikationen. Ein Aspekt, der dabei allerdings öfter ausgeblendet zu werden scheint, ist die Sicherheit. Cloud-native Lösungen sind schön und gut, bergen aber Risiken. Welche das sind und wie man ihnen begegnet, erklärt Liran Tal in diesem Artikel.