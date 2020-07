Jakarta EE, Typo 3 und Digitale Transformation – Unsere Top-Themen der Woche

Der Juni ist zu Ende gegangen. Nachdem die Corona-Pandemie den Frühling dieses Jahres doch ziemlich durcheinander gebracht hat, kehrt langsam wieder zumindest ein wenig Normalität in den Alltag ein. Auch wenn es sicherlich kein “normaler” Sommer werden wird, da die Krise noch lange nicht überstanden ist. Aber Moment! Juni? War für Mitte Juni nicht das Release von Jakarta EE 9 geplant?

In diesem Artikel werden die ersten Schritte für das Erstellen von Serverless-Anwendungen mit Knative vorgestellt. Das Tutorial reicht vom Aufsetzen eines Minikube über das Erstellen einer Kubernetes-Ressourcendatei bis hin zum Deployment der Serverless-Anwendung.

Die neue Major Langzeit-Support Version (LTS) des TYPO3 Content Management Systems wurde veröffentlicht. Wir haben Mathias Schreiber (GF TYPO3 GmbH) zu den neuen Features befragt.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Dieses Mal im Fokus: Lina Zubyte, QA-Beraterin bei ThoughtWorks.

Die Schlagwörter „Digitalisierung“ und „digitale Transformation“ sind in aller Munde. Sie haben längst den IT-Bereich verlassen und sind zu einer Frage der Unternehmensstrategie geworden. Wie kann es einem Unternehmen gelingen, den heutigen und künftigen Anforderungen des Business zu entsprechen? Welche Rolle wird dabei die IT spielen? In vielen Branchen wird sich die IT von einem Unterstützer zu einem entscheidenden Wettbewerbsinstrument entwickeln. Die Zukunft hat bereits begonnen und für IT-Dienstleister wird es neue Betätigungsfelder geben.