Git hat Geburtstag, die Zukunft von Java und Blockchain in Zeiten von COVID-19: Unsere Top-Themen der Woche

In der neuen Entwickler-Kiosk Spezial-Ausgabe dreht sich alles um die Programmiersprache Go. Egal, ob Sie sich als Einsteiger mit den Grundlagen vertraut machen wollen oder als Go-Profi die Lösung für ein bestimmtes Problem suchen – das Go Spezial bietet Hilfestellung.

Das Versionskontrollsystem Git ist mittlerweile der de-facto-Standard, wenn es um die dezentralisierte Verwaltung von Source Code geht. Kaum ein anderes System hat in den vergangenen Jahrzehnten so einen heftigen Einfluss auf die Art und Weise gehabt, wie wir heute Software entwickeln. Zum 15. Geburtstag von Git haben wir mit sieben Experten über ihre Erfahrungen und Wünsche für die Zukunft gesprochen. Im großen Git-Expertencheck sprechen sie auch darüber, was Git noch fehlt und welche Features ihnen persönlich ans Herz gewachsen sind.

Es gibt keinen allgemein verbindlichen Rahmen für die Digitale Transformation. Klar ist aber, dass jede langfristige Digitalisierungsstrategie einen dauerhaften kulturellen und technologischen Wandel beinhalten muss. Einen entscheidenden Beitrag kann dabei die Cloud-native Anwendungsentwicklung leisten.

COVID-19 sowie der einhergehende wirtschaftliche Lockdown setzen Unternehmen weltweit unter Druck – besonders aus den Branchen Verbrauchsgüter, Produktion und Logistik. Gleichzeitig kommen die Lücken und Ineffizienzen der globalen Lieferketten ans Licht. Die Blockchain-Technologie sorgt für bessere Transparenz und Automatisierung und könnte die Lösung für diese Herausforderung sein.

