Elastic Cloud on Kubernetes 1.0 ist da

Elastic entlässt sein Kubernetes-Operator-Modell in die freie Wildbahn. Mit Elastic on Kubernetes 1.0 besteht nun allgemein die Möglichkeit, Elasticsearch auf Kubernetes zu orchestrieren und eine SaaS-ähnliche Lösung für Elastic-Produkte auf Kubernetes bereitzustellen.

Bei Elastic Cloud on Kubernetes (ECK) handelt es sich um einen Kubernetes-Operator, der nicht nur für eine einfache Installation von Elasticsearch und Kibana auf Kubernetes sorgen, sondern auch das Verwalten und Überwachen mehrerer Cluster ermöglichen soll. Auch das Auf- und Abwärtsskalieren sowie das Anpassen der Cluster-Konfigurationen wird durch den Operator übernommen. Nun hat Elastic Cloud on Kubernetes die Beta-Phase verlassen und steht in Version 1.0 allgemein zur Verfügung.

Zugegeben, gegenüber der Betavariante wurden keine großen Neuerungen an. Geschraubt wurde an der Bereitstellung und Verwaltung mehrerer Elasticsearch-Cluster, einschließlich Kibana. Zudem stehen nahtlose Upgrades auf neue Versionen des Elastic Stack zur Verfügung. Wie außerdem zu lesen ist, liegt ein Fokus auf der einfachen Skalierung und der Sicherheit der Cluster.

Alle weiteren Informationen zu Elastic Cloud on Kubernetes 1.0 stehen in den Release Notes zum Nachlesen bereit.