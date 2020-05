Devs@Home – Live-Webinar – 14. Mai, 13 Uhr: 7 JVM Arguments of Highly Effective Applications

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Mit der Webinar-Reihe Devs@Home wollen wir der sozialen Distanzierung entgegenwirken: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Donnerstag, 14. Mai, 13 Uhr: 7 JVM Arguments of Highly Effective Applications

Webinar mit Ram Lakshmanan



There are way too many JVM arguments for anyone to digest and comprehend. The grand total might easily be more than 1,000 JVM arguments! In this webinar, we are highlighting seven important JVM arguments that you may find useful and what their positive impacts are.

Der Sprecher

Every single day, millions & millions of people in North America—bank, travel, and commerce—use the applications that Ram Lakshmanan has architected. Ram is an acclaimed speaker in major conferences on scalability, availability, and performance topics. Recently, he has founded a startup, which specializes in troubleshooting performance problems

Devs@Home

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.

