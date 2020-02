Copyright oder Fair Use bei der API-Nutzung? – So haben Sie abgestimmt!

Mit der Übernahme von Sun Microsystems im Jahr 2010, hat Oracle auch die Rechte der Programmiersprache Java gekauft. Der Suchmaschinenriese Google hat für sein Betriebssystem Android hingegen auf Schnittstellen und Elemente der Software Java zurückgegriffen – etwa 11.000 Zeilen Java-Code um genau zu sein. Illegitimerweise wie, Oracle behauptet, und hat 2010 prompt Klage gegen Google eingereicht (siehe Infografik).

2018 hat das Berufungsgericht allerdings entschieden, dass Googles Nutzung NICHT unter die Klausel des Faire Use falle. Die Begründung des Gerichts lautete:

The fact that Android is free of charge does not make Google’s use of the Java API packages noncommercial. Giving customers ‘for free something they would ordinarily have to buy’ can constitute commercial use.