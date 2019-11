Container, Microservices, Cloud, Open Source: Fantasie oder Realität für Unternehmen?

Während die Softwareindustrie eine lange Geschichte von (manchmal übertriebenen) Hype-Zyklen aufweist, die das „nächste große Ding“ propagieren, werden wir untersuchen, wie die modernen Schlagworte der Cloud-Native tatsächlich messbare Verbesserungen in den Entwicklungs- und Betriebsdisziplinen im Unternehmen bringen.

In seiner Session auf der JAX 2019 wird sich Phil Estes insbesondere mit Unternehmensbeispielen befassen, die zeigen, wie diese Fähigkeiten Unternehmen intern und extern verändern. Und was ist eigentlich mit Open Source? Offensichtlich nutzt heutzutage jeder Entwickler Open Source, aber was ist mit dem Zurückgeben und der Priorisierung des Engagements in Upstream-Communities? Wir werden diese und weitere Fragen beantworten, wenn wir uns Container, Cloud, Microservices und Open Source gemeinsam ansehen!



Phil is a core contributor and maintainer on the Docker engine project where he has contributed key features like user namespace support and multi-platform image capabilities. Phil is also a founding maintainer of the CNCF containerd runtime project, and participates in the Open Container Initiative (OCI) as a member of the Technical Oversight Board (TOB).

Phil enjoys helping others, both internally at IBM and externally with customers and conference participants, to understand and apply container and cloud native concepts. Phil speaks worldwide at industry conferences and meetups, and is a member of the Docker Captains program. He maintains an active blog on container topics at https://integratedcode.us and you can find him on Twitter tweeting away as @estesp. Phil Estes is a Distinguished Engineer in the office of the CTO for the IBM Cloud Platform, guiding IBM’s architecture strategy around containers and Linux.Phil is a core contributor and maintainer on the Docker engine project where he has contributed key features like user namespace support and multi-platform image capabilities. Phil is also a founding maintainer of the CNCF containerd runtime project, and participates in the Open Container Initiative (OCI) as a member of the Technical Oversight Board (TOB).Phil enjoys helping others, both internally at IBM and externally with customers and conference participants, to understand and apply container and cloud native concepts. Phil speaks worldwide at industry conferences and meetups, and is a member of the Docker Captains program. He maintains an active blog on container topics at https://integratedcode.us and you can find him on Twitter tweeting away as @estesp.