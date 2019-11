Hystrix vs. Istio: Das Battle der Circuit Breaker

Hystrix und Istio sind beides Circuit Breaker und verfügen über ähnliche Funktionen. In seiner Session auf der wirft Nicolas Fränkel einen Blick darauf, wie Istio und Hystrix das Circuit-Breaker-Muster implementieren und welche Vor- und Nachteile jeder von ihnen hat.

Kubernetes im Allgemeinen und Istio im Speziellen haben die Art und Weise, wie wir die Ops-bezogenen Rahmenbedingungen betrachten, stark verändert: Monitoring, Load-Balancing, Health Checks, etc. Bevor diese Produkte auf den Markt kamen, gab es bereits Lösungen, um diesen Einschränkungen zu begegnen. Dazu gehört Hystrix, eine Java-Bibliothek von Netflix.

„Hystrix ist eine Latenz- und Fehlertoleranzbibliothek, die entwickelt wurde, um Zugriffspunkte auf entfernte Systeme, Dienste und Bibliotheken von Drittanbietern zu isolieren, kaskadierende Ausfälle zu stoppen und Ausfallsicherheit in komplexen verteilten Systemen zu ermöglichen, bei denen ein Ausfall unvermeidlich ist.“ Insbesondere stellt Hystrix eine Implementierung des Circuit Breaker Musters zur Verfügung, das verhindert, dass ein Netzwerk- oder Dienstfehler zu anderen Diensten kaskadiert wird. Inzwischen bietet aber auch Istio die gleiche Fähigkeit.

In seiner Session auf der JAX 2019 erklärt Nicolas Frankel, wann man welches Tool am besten einsetzen sollte. Nach diesem Video werden Sie in der Lage sein zu entscheiden, welches die beste Lösung für Ihren Kontext ist.

Developer Advocate with 15+ years of experience consulting for many different customers in a wide range of contexts (such as telecoms, banking, insurances, large retail, and public sector). Usually working on Java/Java EE and Spring technologies but with narrower interests like Software Quality, Build Processes, and Rich Internet Applications. Currently working for Exoscale. Also doubles as a teacher in universities and higher education schools, trainer, and triples as a book author.