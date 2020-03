CheerpJ 2.0 – Java-Anwendungen in HTML5 konvertieren

Mit CheerpJ 2.0 wurde das zweite Major Release zu dem Tool veröffentlicht, das laut Angaben der Entwickler jede Java-Anwendung in HTML5 konvertieren kann. Die aktuelle Version bringt einige Verbesserungen an der Runtime, dem AOT-Compiler und den Integrations-APIs sowie der allgemeinen Interoperabilität mit sich.

CheerpJ hat nach über zwei Jahren Arbeit ein neues Major Release erhalten und steht jetzt bei Version 2.0. Der Converter soll jede Anwendungen – nach Wunsch auch nur Teile davon – automatisch in eine browserbasierte HTML5-Anwendung übersetzen können. Dafür verwendet er eine Kombination aus JavaScript und WebAssembly. Der große Vorteil an CheerpJ soll im Gegensatz zu etwaigen Konkurrenten sein, dass es kein Framework ist und auch keine Änderungen am Source-Code gemacht werden müssen.

Bestandteile:

CheerpJ besteht aus einem AOT-Compiler, einem Interoperabilitäts-API und einer vollständigen Java Runtime in WebAssembly und JavaScript.

Die CheerpJ Runtime ist im Grunde genommen eine vollständige, modulare und optimierte Java 8 SE Runtime Library. Die Umgebung enthält ein Modul, das eine transparente Unterstützung für die Generation dynamischer Klassen- und Reflexionen bereitstellt. Zusätzlich im Paket enthalten sind browserbasierte Implementierungen für das Dateisystem, Audio, Drucken und andere Funktionen des Betriebssystems.

Mittels des CheerpJ APIs darf Java auf das Document Object Model (DOM) zugreifen und dieses verändern. Zudem erlauben die APIs die Implementierung nativer Java-Methoden in Javascript. Zu guter Letzt ist über die CheerpJ APIs auch der Zugriff auf entsprechend konvertierte Java-Bibliotheken aus HTML5 bzw. JavaScript heraus möglich



Neues in CheerpJ 2.0:

Mit dem Update auf CheerpJ 2.0 gibt es Änderungen an der Runtime, dem Compiler und an den APIs. Diese schauen wir uns im Folgenden an:

Runtime

Im Bereich der Runtime wurden WebAssembly-Laufzeitmodule eingeführt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig soll dadurch die Größe der Pakete gesenkt werden. Innerhalb von /str/ kommt ein neues Dateisystem. Darin soll es nur Lesezugriff auf Strings und Binärdaten geben. Weiterhin wurden unter anderem das Event Handling und die Mausinterkation verbessert.

Compiler

Der Kompilierer soll mit der aktuellen Version robuster gegenüber ungültigen Klassen werden. Auch die Unterstützung für Multithreading, speziell für Thread.interrupt , soll besser werden. Weiterhin sollen kleinere Probleme mit JavaScript-Identifiern auf HTML-Seiten behoben werden, indem die CheerpJ-Symbole besser isoliert werden als bisher. Zusätzlich wird der CFGStackifier in CheerpJ eingebaut. Mit diesem soll es möglich sein, Kontrollfluss in generiertem Code zu synthetisieren.

APIs

In CheerpJ 2.0 wird es ein neues API geben, mit dem benutzerdefinierte Fortschrittsbalken gebaut werden können. Um das zu erreichen, soll das API Preloading-Benachrichtigungen erhalten. Für die anderen APIs wird einerseits die Erfassung von Applets auf HTML-Seiten erleichtert und andererseits soll das Packaging für MacOS verbessert werden.

CheerpJ läuft auf Windows, macOS und Linux und kann hier heruntergeladen werden. Eine ausführliche Beschreibung von CheerpJ und den aktuellen Änderungen gibt es hier.