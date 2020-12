Buchtipp

Programmieren ist eine jener Wissenschaften, die man am besten durch Übung erlernt. Da man oft nicht die Zeit hat, stundenlang sinnlos zu programmieren, bietet der PackT-Verlag nun ein Lehrbuch mit Java-Problemen an. Der didaktische Aufbau ist gelungen. Auf 809 Seiten stellt der Autor eine Gruppe verschiedener Probleme vor, die er in insgesamt 13 Kapitel unterteilt.