Apache Kafka vs. Middleware: „Kafka vereint viele Konzepte“

Wir hatten im Anschluss seiner Session auf der W-JAX 2019 die Gelegenheit dazu, mit ihm über Friends, Enemies und Frenemies oder auch Freunde, Feinde und Freinde zu sprechen. Zur Sprache kamen außerdem die Vor- und Nachteile von Apache Kafka auf der einen und traditioneller Middleware auf der anderen Seite.

Kai Wähner ist als Technology Evangelist bei Confluent tätig. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Big Data Analytics, Machine Learning, Messaging, Integration, Microservices, Internet of Things, Stream Processing und Blockchain. Außerdem ist er Autor von Fachartikeln, hält Vorträge auf internationalen Konferenzen und berichtet in seinem Blog (www.kai-waehner.de/blog) über Erfahrungen mit neuen Technologien. Feedback gerne via kontakt@kai-waehner.de, @KaiWaehner und LinkedIn.