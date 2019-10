Duke, Ahoy! Amazon tritt dem Java Community Process (JCP) bei – folgt Microsoft?

Ende 2018 machte Amazon Schlagzeilen, als die hauseigene OpenJDK-Distribution, Amazon Coretto, Open Source zur Verfügung gestellt wurde. Das Amazon JDK wurde intern bereits seit 2016 gepflegt und entwickelt, ab 2018 schließlich begann Amazon, sich ganz offen und aktiv an der Weiterentwicklung des OpenJDKs zu beteiligen. Neben der Hilfe bei OpenJDK 8 und 11, trat Amazon auch der Java Vulnerability Group bei, um die Community bei der Gewährleistung der Sicherheit von Java zu unterstützen.

Eine logische Konsequenz ist nun, dass Amazon auch dem Java Community Process (JCP) beitritt. Der JCP ist die Stelle, an der die Standards der Java-Plattform diskutiert und final definiert werden. Amazon macht damit deutlich, dass das Unternehmen die Programmiersprache vorantreiben und unterstützen wird. Das Versandhaus reiht sich damit in eine Riege großer (Tech-)Unternehmen wie IBM, Alibaba, Fujitsu, Intel, Twitter und SAP ein. Ob Amazon auch dem Executive Committee beitreten wird, ist derzeit noch unklar. Bislang, so schreibt Yishai Galatzer, Manager der Artifacts and Languages Group bei den AWS Developer Tools, auf dem AWS Blog, freue man sich erstmal, Java voranbringen und Teil der Open Source Community sein zu dürfen:

Today we are happy to announce that Amazon has joined the Java Community Process, which is the Java platform standards organization – the JCP is the repository for Java specifications. We are excited to participate in and contribute even more to the Java and open source communities. We look forward to our next set of contributions!