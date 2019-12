30 Jahre Simpsons: Die beliebtesten Charaktere in CSS

Sie sind gelb, manchmal derb und doch hochpolitisch! Am 17. Dezember 1989 bekamen sie ihre eigene Fernsehsendung und haben seitdem eine TV-Epoche geprägt, wie kaum ein anderer: Die Rede ist von den Simpsons. Diese Woche feiern sie 30 Jahre TV-Geschichte und diesem Jubiläum wollen auch wir gebührend Tribut zollen. Wie? – Mit einigen Simpsons Charakteren in CSS.

Es ist die am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetime-Serie der gesamten TV-Geschichte: Die Simpsons. Vor 30 Jahren lief die quietschgelbe Zeichentrickfamilie aus Springfield das erste Mal über die heimischen Bildschirme und ist seitdem nicht mehr wegzudenken.

Im Mittelpunkt der Serie steht Familie Simpson, bestehend aus Vater Homer und Mutter Marge sowie den Kindern Bart, Lisa und Maggie. Die Intention von „Simpsons“-Schöpfer Matt Groening: Einblicke in das Leben und den Alltag einer typischen amerikanischen Familie geben. Dabei sind die Simpsons alles andere als Standard, denn was die Serie so besonders macht: Ein teils absurder und böser Humor, in Kombination mit offener und versteckter Kritik am modernen Amerika. Von Fast Food, Fernsehen, Religion und Korruption über das marode Schul- und Gesundheitssystem – die Simpson nehmen kein Blatt vor den Mund.

Simpsons in CSS

Wer etwas mit dem schrägen Humor anfangen kann, hatte wohl vor allem in den 90er Jahren seine Hochzeit. Doch die Beliebtheit und die Popularität der Simpson-Familie lässt sich nicht nur in TV-Quoten messen, sondern auch an allerhand Merchandising. Neben Pullovern, Postern und Boxershorts stehen die beliebtesten Kult-Charaktere nun auch in CSS zur Verfügung.



Wer sich den Kopf der ein oder andere gelbe Zeichentrickfigur gerne zu eigen machen möchte, findet den passenden Code auf GitHub. In diesem Sinne: