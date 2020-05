Java feiert 25. Geburtstag: „Ich freue mich sehr auf die fertigen Text Blocks in Java 15“

JAXenter: Was war dein ganz persönliches Java-Highlight der letzten 25 Jahre?

Michael Simons: Eigentlich wollte ich hier ja antworten, dass ich seit dem Ende des Studiums nur Java Champion werden wollte, um mich anschließend mit Gartenbau zu beschäftigen. Aber das wollte ich JAXenter und dir, Dominik, dann doch nicht als Antwort antun. 😉



Ich kann allerdings gar kein spezielles Highlight ausmachen. Java begleitet mich seit Ende 1999. Damals hatte ich gerade mein Studium am Forschungszentrum Jülich begonnen und es war eben Teil eines Moduls. Rückblickend hätte ich niemals gedacht, dass ich ausgerechnet mit diesem Werkzeug Software schreiben sollte. Aber damals dachte ich auch, „SQL, wozu soll das denn gut sein?“. Und nun? Halte ich Vorträge über deklarative Abfragesprachen und wie sie bestmöglich aus Java heraus genutzt werden können.

Es hat eine Zeitlang gedauert, bis Java und ich miteinander warm geworden sind, da mein erster Job in einer stark von Oracle-Produkten geprägten Firma war. Und zwar nicht nur Oracle-Datenbanken, sondern Designer, Forms etc. – so Zeug eben, mit dem Desktop-UIs erstellt werden konnten. Dementsprechend waren die ersten Java-Projekte in dieser Firma auch Java-Swing-Projekte als Teil der Desktoplösung. Ein Highlight von Java als solches ist, dass diese Projekte immer noch unverändert mit einem aktuellen JRE auf einer aktuellen JVM laufen würden.

Java und die JVM wurden in meinen Augen immer in einer Art und Weise weiterentwickelt, die auf der einen Seite für Stabilität, Verlässlichkeit aber auch Erlernbarkeit sorgt, auf der anderen Seite aber auch beständig – insbesondere seit Java 8 – neue, direkt nutzbare Features hervorbringt. Natürlich wird Java niemals eine 100% funktionale Programmiersprache sein und viele – gerade ältere – APIs werden keine Verjüngungskur mehr erfahren. Aber macht das die Erfahrung mit Java schlechter? Ich denke nicht.

Und um ganz persönlich zu werden: Java hat mir in mehreren Unternehmen und zahlreichen Projekten eine stabile Karriere ermöglicht. Das (natürlich immer wieder aktualisierte) Wissen veraltet nicht von heute auf morgen und ist wiederverwendbar. Java scheint, wie SQL oder andere Abfragesprachen, eine gesetzte Konstante zu sein. Die Programmiersprache hat mich auf dem Weg in die Open-Source-Welt begleitet. Mit kleinen, persönlichen Projekten, aber gerade auch in die große Spring Community. In diesem Rahmen konnte ich ein Buch veröffentlichen und arbeite mittlerweile für eine großartige Firma – Neo4j – im Open-Source-Bereich.

JAXenter: Was ist dein Lieblings-Feature im JDK?

Michael Simons: Ich mag das API java.time sehr gerne. Während sich java.util.Date und Freunde anfühlen, als ich hätte ich ein sehr naives Date Time API gestaltet, habe ich extrem viel aus den JavaDocs von java.time gelernt.

Ansonsten benutze das Stream API gerne. Solange ich darauf achte, dass dabei keine verschachtelte „Lambda-Pyramide des Todes“ entsteht, finde ich den Code sehr lesbar und finde dabei oft meinen eigenen Gedankenfluss wieder. Die mit Java 8 eingeführten Method References helfen dabei sehr.

JAXenter: Welches Feature vermisst du, bzw. was glaubst du, welches Feature das JDK wirklich braucht?

Michael Simons:

var answer = """ Ein Großteil meiner Arbeit hat mit Datenbanken und seit zwei Jahren insbesondere mit Neo4j und unserer Abfragesprache Cypher zu tun. Ich freue mich sehr, dass mit JDK 15 die Previews 355 und 368 in JEP 378 kumulieren und die "Java Text Blocks" fertig sind. """

Ansonsten fehlt mir persönlich wenig. Mit native-image der GraalVM und fantastischen Bibliotheken wie PicoCLI eignet sich Java-Programmierung nach 25 Jahren nun auch für schnell startende und laufende Kommandozeilen-Programme… Da fehlt also nicht viel.

JAXenter: Hast du eine lustige oder interessante Java-Geschichte, die du gerne mit der Community teilen willst?

Michael Simons: Die JavaLand Community Keynote 2019 mit der PowerPoint-Karaoke und meinem Wettstreit mit Ed Burns war sicherlich lustig für das Publikum und „interessant“ für mich.

JAXenter: Bitte vervollständige den folgenden Satz: Für die nächsten 25 Jahre Java wünsche ich mir…

Michael Simons: …, dass Java und die Community weiterhin ein zugängliches Ökosystem bleiben, in dem ein Miteinander mehr Wertschätzung erfährt als ein Gegeneinander, und das offen für unterschiedlichste Menschen ist. Schlussendlich also eine Community, die die Vielfältigkeit der JVM widerspiegelt, die seit Langem nicht nur Java beschränkt ist.

JAXenter: Vielen Dank für das Interview!