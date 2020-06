Java feiert 25. Geburtstag: „Die Idee und Umsetzung der Rückwärtskompatibilität in Java finde ich herausragend“

JAXenter: Was war dein ganz persönliches Java-Highlight der letzten 25 Jahre?



Michael Vitz: Für mich persönlich gibt es nicht das eine Highlight, vor allem kein technisches. Java verdanke ich einen Großteil meiner bisherigen professionellen Karriere und ich habe dabei ein Vielzahl von Menschen auf Konferenzen oder bei Trainings kennengelernt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich würde also sagen, dass für mich vermutlich die Menschen und damit die Community mein Highlight von Java sind.

JAXenter: Was ist dein Lieblings-Feature im JDK?

Michael Vitz: Eigentlich zwar kein direktes Feature, aber die Idee und Umsetzung der Rückwärtskompatibilität in Java finde ich herausragend. Meiner Meinung nach ist dies der Faktor dafür das Java auch nach 25 Jahren noch derart verbreitet ist. Natürlich hat dies auch dazu geführt das wir eine Menge Klassen/Ideen immer noch haben, die heute nicht mehr so benutzt werden sollten. Aber ich finde das als Preis für die Rückwärtskompatibiltiät angemessen.

JAXenter: Welches Feature vermisst du, bzw. was glaubst du, welches Feature das JDK wirklich braucht?

Michael Vitz: Ich weiß nicht ob es das eine Feature gibt das wir in Java noch brauchen. Es gibt immer wieder Dinge, wie z.B. Records, welche die Entwicklung angenehmer machen aber es ging auch ohne diese. Woran Java in Zeiten von Cloud-Native Architekturen noch arbeiten kann sind Startzeiten und Ressourcenverbauch während der Laufzeit. Aber auch hier wird ja bereits an Ansätzen, wie z.B. GraalVM Native Images, gearbeitet und ich bin optimistisch das wir hier weiter vorankommen werden.

JAXenter: Was ist dein größter Java-Albtraum

Michael Vitz: Das Entwickelnde mit viel Erfahrung aufgeben Menschen die Java erlernen die Grundlagen sauber zu vermitteln. Natürlich finde ich es toll das es uns moderne Frameworks massiv erleichtern Java Projekte zu starten und umzusetzen. Ohne eine gesunde Basis besteht jedoch die Gefahr schnell an Stellen zu gelangen an denen wir entweder Dinge tun ohne zu wissen was wir tun oder frustriert aufzugeben. Beides ist langfristig nicht gut und würde, meiner Meinung nach, der gesamten, wunderbaren, Community schaden.

JAXenter: Bitte vervollständige den folgenden Satz: Für die nächsten 25 Jahre Java wünsche ich mir…

Michael Vitz: Eine weiterhin derart stabile Platform die weiterhin aktiv weiterentwickelt wird und dabei auch größere Innovationen einfließen lässt.

Ich denke nur so werden wir in 25 Jahren auch einen glücklichen 50. Geburtstag feiern.