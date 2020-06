Java feiert 25. Geburtstag: „Inkonsequente Architekturen finde ich amüsant“

JAXenter: Was war dein ganz persönliches Java-Highlight der letzten 25 Jahre?

Adam Bien: Die JavaONE 2000 in San Francisco und auch die erste JAX in Mörfelden.

JAXenter: Was ist dein Lieblings-Feature im JDK?

Adam Bien: Der Compiler 🙂

JAXenter: Welches Feature vermisst du, bzw. was glaubst du, welches Feature das JDK wirklich braucht?

Adam Bien: Destructuring. Es ist aber im Zuge von Project Amber schon unterwegs: https://cr.openjdk.java.net/~briangoetz/amber/serialization.html

JAXenter: Hast du eine lustige oder interessante Java-Geschichte, die du gerne mit der Community teilen willst?

Adam Bien: In den Anfängen von Java wollte ein Entwickler unbedingt die Exceptions und Log-Level auf Tönen abbilden und tatsächlich einen Lautsprecher im Serverraum installieren. Auf meinen Vorschlag hin, für eine vereinfachte Identifikation des Servers gleich eine Dolby-Surround-Anlage zu installieren (Dolby Digital gab es damals noch nicht), hat er sich beleidigt weggedreht.

JAXenter: Was ist dein größter Java-Albtraum

Adam Bien: Inkonsequente Architekturen finde ich amüsant, z.B. eine große Anzahl von Microservices, die von einem kleinen Team immer gleichzeitig released werden, oder mehrere Mapping-Schichten, die in der langjährigen Geschichte eines Projekts noch nie etwas entkoppelt haben. Auch den Klassiker: Sevice service = new ServiceImpl() gibt es so vermutlich nur in Java.

Manche Vorgaben, wie etwa 100% Code Coverage, führen dazu, dass auch enums – oder toString -Methoden getestet werden. Hinzu kommt der Zwang, alles zu dokumentieren, der zu Kommentaren wie z.B. „Das ist eine Klasse“ führt. „Dienst nach Vorschrift“ kann daher tatsächlich zu Albträumen führen.

JAXenter: Bitte vervollständige den folgenden Satz: Für die nächsten 25 Jahre Java wünsche ich mir…

Adam Bien: …weiterhin viel Spaß mit dem Code.

JAXenter: Vielen Dank für das Interview!