Java SE: Neue Versionen zukünftig zweimal im Jahr & viele Features auch Open Source

In unserem Interview mit Java Champion Stephen Colebourne sprachen wir über Java 9, das Projekt Jigsaw und darüber, welche Features er sich für Java 10 wünscht. Sein Statement lautete: „Ich hoffe zunächst einmal, dass die Wartezeit auf Java 10 kürzer ausfallen wird, als die auf Java 9.“ Keine große Überraschung, denn viele Nutzer sind der Meinung, dass die Veröffentlichung neuer Versionen viel zu lange dauert. Jetzt, da sich das Release von Java 9 schnell nähert, fragt sich mancher Benutzer vielleicht bereits, wie lange er noch bis zur nächsten Version wird warten müssen. Wie sich herausstellt, steht das historische Feature-getriebene Release-Modell kurz davor, selbst in die Geschichte einzugehen.

Mark Reinhold, Chief Architect der Java Platform Group bei Oracle, schlug vor, das „derzeitige Feature-getriebene Release-Modell in ein striktes, zeitbasiertes Modell“ umzuwandeln. Ein neues Feature Release solle dann alle sechs Monate erscheinen, Update Releases vierteljährlich und ein sogenanntes Long-Term Support Release alle drei Jahre.

In retrospect, a two-year release cadence is simply too slow. To achieve a constant cadence we must ship feature releases at a more rapid rate. Deferring a feature from one release to the next should be a tactical decision with minor inconveniences rather than a strategic decision with major consequences. That’s fast enough to minimize the pain of waiting for the next train yet slow enough that we can still deliver each release at a high level of quality, preserving Java’s key long-term values of compatibility, reliability, and thoughtful evolution.

–Mark Reinhold