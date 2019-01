Das Java Magazin 2018: Welches Cover hat Ihnen am besten gefallen?

12 Monate – 12 Java Magazine. Wie bereits seit über 20 Jahren erschien auch im vergangenen Jahr Monat für Monat das Java Magazin. Und natürlich hatte auch diesmal wieder jede Ausgabe ein individuell auf das Titelthema zugeschnittenes Cover. Welches hat Ihnen am besten gefallen?

Eine der heißesten Phasen im Produktionsprozess des Java Magazins ist in jedem Monat aufs Neue die Diskussion rund um das aktuelle Cover. Gerade in unserer Branche gibt es Themen, die ein wenig schwierig darzustellen sind. Das gilt insbesondere dann, wenn wir versuchen, Redundanz in der Gestaltung zu vermeiden. Auch 2018 haben wir uns große Mühe gegeben, frische und optisch ansprechende Cover für Sie zu gestalten – doch welches Cover war das Beste des Jahres?

Dies möchten wir gerne von Ihnen wissen! Daher haben wir alle Cover für Sie noch einmal zusammengestellt. Ein kleiner Hinweis dazu: Wir beginnen mit Ausgabe 2.18, die Anfang Januar erscheint und damit das erste Heft des Jahres war. Den Abschluss macht Ausgabe 1.19, die Anfang Dezember erschienen ist.

Welches Java Magazin Cover gefiel Ihnen 2018 am besten? Java Magazin 2.2018: Reaktive Programmierung

Java Magazin 3.2018: 20 Jahre Java Magazin

Java Magazin 4.2018: Security First

Java Magazin 5.2018: Maschinelles Lernen

Java Magazin 6.2018: Scala

Java Magazin 7.2018: Coding Culture

Java Magazin 8.2018: Privacy by Desing

Java Magazin 9.2018: Jakarta EE

Java Magazin 10.2018: Neue Schule der Softwarearchitektur

Java Magazin 11.2018: Java & Kubernetes

Java Magazin 12.2018: Event Storming

Java Magazin 1.2019: Das Java-Script-Ökosystem VOTE

Die inneren Werte

Auch für 2019 haben wir schon einige spannende Themen in der Planung. Falls auch Sie mal Lust hätten, einen Artikel für unser Magazin zu verfassen, freuen wir uns über Ihren Artikelvorschlag an redaktion@javamagazin.de