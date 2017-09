Ist Java endlich frei? – Ein Kommentar

Historische Veränderungen stehen an im Java-Land. Einerseits hat Mark Reinhold von Oracle angekündigt, Java-Releases nicht mehr Feature-getrieben, sondern nach einem fixen Zeitplan zu veröffentlichen. Demnach wird es alle 6 Monate eine neue Java-Version geben, alle drei Jahre zudem eine Version mit Langzeit-Support.

Doch vielleicht ist nicht das die wirkliche News der Woche gewesen. Noch größere Wirkung könnte nämlich die erklärte Absicht entfalten, die OpenJDK Builds zukünftig unter der Open-Source-Lizenz GPL zu veröffentlichen und mittelfristig alle Unterschiede zwischen den Binärversionen des OpenJDK und des kommerziellen Oracle JDK abzubauen.

Mike Milinkovich, Direktor der Eclipse Foundation, stellt in seinem Blogbeitrag „Java: Free At Last“ die historische Tragweite dieser Veränderungen klar heraus:

Java will finally be freed of the explicit and implicit field of use restrictions which have dogged it since its invention. Developers will be free to use Java on any device, without requiring any additional licensing or other permission. I believe that this is going to lead to a resurgence of innovation in the Java ecosystem.

[…]

A little over a decade ago, Sun Microsystems started the process of open sourcing Java. It seems that Oracle is finally finishing the job. Good for them.