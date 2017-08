Anatole Tresch zeigt in seinem Talk unter anderem, warum Java bzw. speziell Java EE so erfolgreich war und auch heute noch ist. Dabei vergleicht er die Architektur von Java-EE-Anwendungen mit modernen Microservices-orientierten Ansätzen auf Basis von Softwarecontainern. Um das Ganze zu illustrieren, baut er einen kleinen Applikationsserver auf Basis von Kubernetes und erklärt, warum auch gestandene Java-EE-Entwickler sich schnell mit der Materie befassen sollten.

Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Zürich warmehrere Jahre lang als Managing Partner, Berater, Lead Engineer und technischer Architekt tätig. Er sammelte weitreichende Erfahrungen in allen Bereichen des Java-Ökosystems von IOT bis Java EE. Aktuell ist Anatole Tresch Principal Consultant bei Trivadis AG und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit evolutionärer Architektur, Resilient Design, DevOps und verteilten Systemen. Weiter ist er JCP Star Specification Lead und aktiver Apache PPMC Member.